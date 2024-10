Weil am Rhein: Bedarf im Betreuungsbereich wächst

Räume überprüfen

Erst kürzlich hat die Stadtverwaltung für Betreuungskräfte ein Seminar veranstaltet. Der pädagogische Basiskurs wurde als Inhouseschulung mit dem Institut für Krankenhaus und Sozialmanagement (IKS) in Zell angeboten. Schließlich sei es für die Kinder wichtig, dass sie für den Zeitraum der Betreuung einen Ort vorfinden, an dem ihnen ein fester Rahmen gegeben werde, heißt es in der Mitteilung. Weil der Bedarf an Betreuungspersonal immer weiter steigt, ist die Stadt auf der Suche nach Arbeitskräften.

Eine tragende Rolle spielen auch die Rahmenbedingungen: etwa die vorhandenen Räume. „Denn die Kinder sollen während der Betreuung ausreichend Raum finden, um je nach Bedürfnis zur Ruhe zu kommen, sich körperlich zu bewegen und vor allem Zeit für soziale Interaktion haben.“ Daher erfolgt auch eine Überprüfung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten.

Hintergrund

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

für Kinder im Grundschulalter will der Gesetzgeber Kinder ganztags unterstützen und Eltern eine bessere Vereinbarung zwischen Familie und Beruf ermöglichen, teilt die Stadt mit. Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung tritt am 1. August 2026 in Kraft und richtet sich zunächst an die erste Klassenstufe. In den Folgejahren wird dieser um jeweils eine Klasse erweitert, so dass 2029 der Bedarf aller Grundschulkinder von der ersten bis zur vierten Klasse abgedeckt ist.