Weil am Rhein Bedauerlich, aber unvermeidbar

Die betroffenen berufstätigen Eltern allerdings stellt die Reduzierung vor Probleme, denn viele sind auf die bisher geltenden Betreuungszeiten ein gutes Stück weit angewiesen. In den zahlreichen Wortmeldungen gab es Kritik an der Verwaltung, allerdings äußerten die Eltern bei allem Ärger auch Verständnis für die aktuelle Situation. In erster Linie, so wurde deutlich, hätten sie sich eine bessere Kommunikation seitens der Verwaltung gewünscht. „Es ärgert mich, dass wir nicht mit einbezogen wurden“, sagte eine Zuhörerin. Darüber hinaus gab es aber auch grundsätzliche Kritik an der Reduzierung der Ganztagsbetreuung. Die so oft von politischer Seite beschworene Vereinbarung von Familie und Beruf werde konterkariert. Das sei gerade für Weil am Rhein beschämend, trage die Stadt doch das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“, machte ein Zuhörer seinem Ärger Luft.

Das wiederum wollten weder OB Dietz noch die Mitglieder des Weiler Gemeinderats so stehen lassen. Man habe in den vergangenen Jahren enorm viel geleistet, um das Thema Kinderbetreuung voranzubringen, verwies der Oberbürgermeister unter anderem auf das „Juno II“ oder auch die kurzfristige Reaktivierung des Kindergartens „Bärenfels“. Die notwendige Reduzierung der Betreuungszeit sei ein Resultat des Fachkräftemangels, für den die Stadt aber nichts kann.

Die Kommune und auch die anderen Träger würden alles versuchen, um Personal zu finden, versicherte Huber. Indes legen die Betreuungskräfte selbst zunehmend Wert auf familienfreundliche Arbeitszeiten. Und das wiederum bedeute, dass es speziell im Bereich der Ganztagsbetreuung immer schwieriger wird, Personal zu finden.

Der Gemeinderat stimmte der Reduzierung der Betreuungszeit schließlich einmütig zu, wobei der Entscheidung eine Vielzahl an Wortmeldungen vorausgegangen waren, in denen die Ratsmitglieder darauf hinwiesen, dass der Beschluss zwar bedauerlich, aber unvermeidbar sei.

Bis zuletzt nach anderer Lösung gesucht

Das Thema Kommunikation, das die in der Sitzung anwesenden Eltern auf Tapet gebracht hatten, wurde von mehreren Gemeinderäten nochmals aufgegriffen. Hauptamtsleiterin Huber erklärte, dass es nicht die Absicht der Verwaltung gewesen sei, irgendwelche Absprachen „hinter verschlossenen Türen“ zu treffen und die Eltern dann vor vollendete Tatsachen zu stellen. Vielmehr habe man bis zum letztmöglichen Zeitpunkt alles versucht, um die Reduzierung noch irgendwie abzuwenden – letztlich aber ohne Erfolg.

Ein Lichtblick allerdings bleibt: Die Reduzierung ist zeitlich begrenzt und gilt zunächst lediglich für zwei Jahre. Ein anschließende Wiederaufstockung der Betreuungszeit werde auf jeden Fall angestrebt, hieß es seitens der Verwaltung. Jürgen Valley (SPD) stellte vor diesem Hintergrund die Frage nach der Finanzierung. Reduziere die Gemeinde jetzt die Betreuungszeiten, könne womöglich auch nur soviel Personal beschäftigt werden, um das reduzierte Stundenkontingent zu bedienen. Eine Aufstockung sei in dieser Konstellation dann möglicherweise nur schwer umsetzbar.

Wie Oberbürgermeister Dietz erklärte, bewege man sich diesbezüglich tatsächlich immer ein Stück weit „auf Messers Schneide“. Allerdings seien Anstellungen, die über das Kontingent der künftigen geltenden 45 Wochenstunden hinausgehen, gerade mit Blick auf die gewünschte Aufstockung möglich, stellte Hauptamtsleiterin Huber in Aussicht.