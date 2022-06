Weil am Rhein Bedauern über Abstieg beim SV Weil

Bericht

Perseus Knab, sportlicher Leiter, berichtete von den Mannschaften des SV. Die „Vierte“ – bestehend hauptsächlich aus Kosovaren – nimmt am Spielbetrieb nicht teil. Die „Dritte“ ist derzeit Dritter in der Kreisliga C, die zweite Mannschaft ist derzeit Neunter in der Kreisliga A, und die erste Mannschaft hat die Saison als 14. beendet, was laut Knab auf den Verlust an Qualität im Kader zurückzuführen ist. Ausführlich schilderte er den Saisonverlauf. Der Saisonstart sei katastrophal verlaufen; nach den ersten sechs Spielen hatte die Mannschaft lediglich zwei Punkte auf dem Konto. Die eigene Jugend soll die „Erste“ nun wieder zurück in die Verbandsliga führen.

Wahlen

Im Anschluss daran wurden dann noch der geschäftsführende und der erweiterte Vorstand und die Beiräte gewählt. Der geschäftsführende Vorstand besteht nunmehr aus: Gerhard Schmidt (erster Vorsitzender), Martin Goetz (zweiter Vorsitzender), Tobias Glasow (dritter Vorsitzender), Elisabeth Kellringer (Kassierer), Frank Kuberne (Schriftführer) und Perseus Knab (sportlicher Leiter). Präsident bleibt Dieter Reinbold. Der erweiterte Vorstand besteht aus: Sabine Vollmer (zweite Kassiererin), Matthias Lösle (Passivbeisitzer), Marco Kern (Aktivbeisitzer), Andreas Vierthaler (AH Beisitzer), Klaus Braun (Spielausschuss 1, erste Mannschaft), Wolfgang Jubin (Spielausschuss 2, zweite Mannschaft) und Özgür Bayram (Spielausschuss 3, dritte Mannschaft).

Beiräte sind: Ekkehard Hauser, Bernhard Eggs, Armin Schuster (alle Marketing), Klaus Braun, Michael Meiser (beide Festausschuss), Martin Spiess, Alexander Schweigert, Peter Vollmer (alle Technik), Hilmar Baader (Traditionself) und Klaus Siebler (Turn- und Sportring).