Weil am Rhein Beeindruckende Kunstwerke

Die Gruppenausstellung „In Layers – a focus on stencil art“ wird am Samstag, 18. November, von 20 bis 23 Uhr in der Colab Gallery eröffnet. Präsentiert werden beeindruckende Kunstwerke.

Weil am Rhein. Wenn Höhlenmaler Pigmente über ihre Handrücken spuckten, wenn in Japan Kimonos bedruckt wurden und in Frankreich Tapeten hergestellt oder Kunstdrucke vervielfältigt werden mussten, dann fanden immer Schablonen ihren Einsatz. Seit je her war die Anwendung von Schablonen ein geläufiges Verfahren in der Kunst, um Motive zu übertragen. Entwicklungen in der modernen Drucktechnik und später des Digitaldrucks, hatten diese Methode weitestgehend abgelöst.

Als Künstler, oft aus der Punkszene, eine Möglichkeit suchten, ihre Zeichnungen oder Botschaften schnell, präzise und wiederholbar im öffentlichen Raum zu hinterlassen, tauchte das Schablonenschneiden- und Malen als ideale Technik Mitte der 70er Jahren wieder auf. In der Street- und Urban Art Welt erlebt diese Technik, dort Stencil-Art genannt, heute eine echte Renaissance.

In den vergangenen elf Jahren hat die Colab Gallery vereinzelt bekannte Schablonenkünstler eingeladen. Ab dem 18. November widmet die Galerie im Dreiländereck nun diesem Thema eine eigene Gruppenausstellung. Hierfür sind neun Künstler aus aller Welt nach Weil am Rhein eingeladen, um hier ihre Werke zu zeigen.

Unabhängig davon, ob später Pinsel, Farbroller oder Spraydosen zum Ausmalen verwendet werden, müssen Schablonen mühsam vorbereitet werden. So schnell der eigentliche Auftrag vor sich geht, so zeitintensiv ist die eigentliche Herstellung derselben. Sämtliche Entscheidungen über Farben, Formen, Flächen oder Linien werden vor dem Ausschneiden des Motives, aus Karton- oder Kunststoffbögen, vorweggenommen. Je penibler diese Vorarbeiten ausgeführt werden, desto akkurater und berechenbarer wird das spätere Ergebnis.

Trotz der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bleiben Schablonen Hilfsmittel, welche nach dem Einsatz häufig ruiniert sind und oft im Altpapier landen. Die eingeladenen Künstler setzen diese jedoch vorher so ein, dass sie es mit der universalen und altbewährten Maltechnik schaffen, ihren Kunstwerken einen unverwechselbaren Stil verleihen, heißt es in der Ankündigung. Eine besondere Nennung verdiene die Teilnahme von John Fekner aus den USA, der neben Blek le Rat als Pionier und Gründer der modernen Stencil Kunst gilt.

„In Layers - a focus on stencil art“ ist vom 18. November bis 5. Mai in der Colab Gallery, Schusterinsel 9, zu sehen. Die Künstler sind Samina (Portugal), Joe Iurato (USA), John Fekner (USA), Mando Marie (Niederlande), Monstfur (Polen), Neur One (Frankreich), RNST (Frankreich), Stefan Winterle (Deutschland), Stinkfish (Kolumbien). Kurator ist Stefan Winterle. Öffnungszeiten dienstags bis freitags 12 bis 18 Uhr, samstags 12 bis 18 Uhr. www.colab-gallery.com