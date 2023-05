Weil am Rhein Befragung biegt auf Zielgerade ein

Bis zum 3. Juni haben Weiler im Internet unter www.jetzt-mitmachen.de/isek-weil-am-rhein/ die Möglichkeit, Handlungsorte, Orte mit Handlungsbedarf und Ideen und Visionen für Weil am Rhein 2040 im Stadtplan zu markieren sowie Ideen und Anregungen für die Stadtentwicklung einzubringen.

Beim Isek definiert die Stadt Ziele, Handlungsfelder und Projekte. Eine wichtige Rolle spielen dabei gerade die Bürger, heißt es. Sie werden als so genannte Alltagsexperten in der kommenden Zeit mittels verschiedener Beteiligungsformate eingebunden, um ein möglichst repräsentatives Spektrum an Ideen und Meinungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu erhalten.