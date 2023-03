Weil am Rhein Begegnungen bleiben in Erinnerung

Elf Jahre sind eine lange Zeit – wie hat sich die Arbeit verändert?

Veränderungen gab es vor allem im Bereich Digitales seit Corona. Konferenzen finden öfter online statt und es gibt Überlegungen hin zu Online- und Hybrid-Kursen. Da gibt es noch keine klare Linie. Wir haben die Onrhein-VHS getestet, doch dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen. Es gilt zu überlegen, wie es weitergeht. Was sich nicht verändert hat, ist, dass die echte Begegnung nach wie vor gewünscht ist. Die persönlichen Treffen sind nicht weniger geworden. Uns wurde bewusst, dass vieles nicht selbstverständlich ist. Wir haben gemerkt, dass wir uns für Demokratie und Frieden einsetzen müssen. Die Rolle, die die VHS dabei spielt, kann eine große sein. Sie kann eine Bühne geben, um sich einzusetzen, zu partizipieren und zu diskutieren. Das ist auch eine Aufgabe der VHS, finde ich.

Woran werden Sie gerne zurückdenken?

Ich werde zum Beispiel gerne an die Bereiche der VHS zurückdenken, die sehr gut laufen – wie die Stadtführungen. Wir sind die einzigen weit und breit, die diese unter dem Dach der VHS anbieten. Oder die „Herbstzeitlosen“. In Lörrach gibt es zwar PlusPunktZeit für die ältere Generation, aber nicht als Angebot der VHS. Beim Repair-Café muss ich nur die Menschen vermissen, das gibt es in Lörrach auch. Gut in Erinnerung bleiben wird mir auch der hier entstandene Zusammenhalt untereinander. Das habe ich beim Dozententreffen nochmal gemerkt. Und auch den Rückhalt seitens der Verwaltungsspitze und der Personalabteilung wusste ich zu schätzen.

Und woran weniger?

Was ich nicht so sehr vermissen werde, sind diese kleinen organisatorischen Aufgaben – wie das Raummanagement, zum Teil ohne Hausmeister. Also wenn zum Beispiel Beschwerden kamen, dass ein Raum nicht geputzt wurde oder zu kalt ist. Ansonsten ist es ein toller Beruf. Ich kann eben auch sehr viel selbst gestalten und steuern. Das macht Spaß.

Was werden Sie an Weil am Rhein – also der Stadt – am meisten vermissen?

Da fällt mir das Landesgartenschaugelände ein, es ist wirklich grandios dort, einfach wunderschön. Und die Nähe zu Frankreich, hier befinden wir uns wirklich im Dreiland. In Lörrach ist ja nur die Schweiz der direkte Nachbar. Ansonsten lebt Weil durch die Menschen – und da gibt es ganz viele und so viele unterschiedliche.

Was reizt Sie an der Stelle in Lörrach?

Ich denke, dass der Aspekt Demokratie dort noch mehr ein Thema ist. Es gibt ein großes Bewusstsein für politische Arbeit, ich kann Impulse setzen. Ich will nicht eins zu eins die Arbeit aus Weil am Rhein kopieren, aber die Fachbereiche weiter entwickeln. Und da habe ich Erfahrung und weiß, wie es gut funktionieren kann. Auch die Digitalisierung gilt es weiterzudenken. Das wäre hier in Weil auch meine Aufgabe gewesen. Außerdem freue ich mich auf das neue Team und auf ein tolles Gebäude, ein Haus voller Kunst und Atmosphäre. Und ich freue mich auch auf die Stadtgesellschaft und ein Teil von ihr zu werden – und gemeinsam mit den beteiligten Akteuren mitzuwirken.

Wie hat es Sie damals eigentlich an die Weiler VHS verschlagen?

Ich bin Sozialpädagoge und war zwölf Jahre in der katholischen Jugendarbeit tätig. Von 2008 bis 2010 habe ich dann den Master in Bildungsmanagement gemacht. Durch eine Supervision kam ich auf den Studiengang. Dort hieß es oft: „Stellen Sie sich vor, Sie sind VHS-Leiter...“ Also war mir der Beruf schon sehr vertraut in der Theorie (lacht). Ich hatte dann Kontakt zur VHS-Leiterin in Rheinfelden, und als 2011 die Stelle in Weil frei wurde, habe ich mich beworben. Der Bildungsaspekt lag mir auch schon in der Jugendarbeit sehr am Herzen, das ist meine Leidenschaft.