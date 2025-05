Weil am Rhein: Begegnungen über Generationen

Doppelte Geburtstagsparty

Und während es die Großen im Freien auf den Sitzplätzen hielt, zeigten die Kleinen, was sie am Vortag gelernt haben. Gleich zwei Zirkusvorstellungen gab es, gefolgt von einem Workshop beim Fest. Der siebenjährige Florian präsentiert mit der neunjährigen Schwester seine Künste. Geschickt lässt er auf einem Stab eine Scheibe kreiseln, die partout nicht runterfallen will. „Ist ganz einfach“, strahlt der Bub, während die Schwester mit dem Diabolo hantiert. Mama Jasmin verrät, auch Florian habe Geburtstag. Weil alle Freunde in der Schule seien, fand er es letztlich okay. Dann fügt die Mutter an, auch sie habe mit der Schwester hier die Schulbank gedrückt.