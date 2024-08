Weil am Rhein: Begehbare Skulptur, bewegte Geschichte

Die ehemalige Hupfergrube auf einem Luftbild aus dem Jahr 1996 – innerhalb kürzester Zeit wurden die Gebäude bis auf das Kieswerk oben rechts und zwei Wohnhäuser abgerissen. Foto: Archiv Paßlick

Mit der Betonmischanlage wurden im Jahr 1960 von der Maschinenfabrik Gustav Eirich aus Hardheim in Nordbaden eine erhöht liegende Sammelmulde, Zementsilos und entsprechende Transportvorrichtungen gebaut. Der Kies wurde, je nach Körnung, in die verschiedenen Segmente der Sammelmulde eingefüllt. Mit Hilfe von Schiebern konnte die gewünschte Mischung hergestellt werden. Auf dem Förderband gelangte der Kies in die Mischanlage. Unter Zugabe von Zement aus den außenstehenden Silos und Wasser sowie weiteren Bindemitteln wurde der Beton in ursprünglich zwei Rührwerken hergestellt. Lastwagen konnten unter die Ständerkonstruktion fahren, und die fertige Mischung aufnehmen. Das Steuerpult für diese Vorgänge ist noch vorhanden.

Anfang der 1960er-Jahre boomten der Autobahnbau und die Architektur von Betongebäuden. Mit seinen Kiesvorkommen bot sich vor allem das Rheintal für Abbaustandorte an. Für Weil am Rhein wurde der Kiesabbau landschaftsprägend. Damit ist das vereinfacht „Kieswerk“ genannte Gebäude eines der wichtigen Denkmäler der Industrie- und Verkehrsgeschichte in der Stadt neben dem Glashaus, dem Schwarzenbach-Areal und dem Rangierbahnhof.