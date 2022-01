Weil am Rhein Begeistert von den Bildern

Weil am Rhein. Stellvertretend für das DRK übernahmen Samantha Busch und Sascha Liebig die Organisation dieser Weihnachtsaktion. Beschenkt werden sollten in diesem Jahr die Bewohner des Pflegeheims Markgräflerland in Weil am Rhein. Heimleiter Hans Kaufmann begrüßte diese Aktion und willigte sofort ein.

Doch aufgrund der vielen abgegebenen Bilder und Basteleien war sehr schnell klar, dass auch Senioren in einem zweiten Pflegeheim eine kleine Aufmerksamkeit erhalten können. Nach einem Anruf und einem kurzen Gespräch zeigte sich auch Ulrike Hoffmann, Einrichtungsleiterin im Stella Vitalis in Weil, begeistert. Am 23. Dezember wurden die Geschenke dann stellvertretend an die Einrichtungsleitungen übergeben, wie der DRK-Ortsverein gestern mitteilte.