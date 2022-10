Weil am Rhein Begleiten in andere Welt

Weil am Rhein. Die Lebensgeschichte eines Menschen ist ein Haus mit vielen Zimmern, heißt es im Nachgang zur Veranstaltung. Der Einsatz der Schlüsselwörter ermöglicht einen Zugang und wirkt wie ein Türöffner. Im Pflegealltag führt dies zu einer Reduzierung von Stress, sowohl für den demenzerkrankten Menschen als auch für die Begleitenden. Man kann die Lebenswelt des Betroffenen besser verstehen und sein Verhalten entsprechend einordnen. Das war die Botschaft der Referentin Elfriede Marino an die Angehörigen und Pflegenden. Sie motivierte und ermutigte die Teilnehmer, sich auf diese Situationen einzulassen und sich auch nicht zu scheuen, im Umgang mit den Angehörigen neue Wege zu beschreiten – und manchmal auch wieder festzustellen, dass man den Betroffenen nicht erreicht und Neues ausprobieren muss. Es war der Referentin wichtig, den 43 Besuchern des Abends zu vermitteln, dass Menschen, die an Demenz erkranken, einen Weg in eine andere Welt ungewollt gehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Betroffenen finden dann nicht mehr den Weg aus dieser Welt zurück. Es ist also Aufgabe der Angehörigen, sich immer wieder in diese andere Welt aufzumachen, um so den Betroffenen zu erreichen und ihn gut begleiten zu können.

Begleiten in eine andere Welt, das kann eine große Herausforderung sein. Deshalb ist es dem Netzwerk Demenz im Landkreis Lörrach wichtig, dass Angehörige und andere Pflegende sich Unterstützung und Rat, Information und Entlastung holen. Die Hilfen sind im Netzwerk Demenz zusammengeführt und auf der Internetseite www.netzwerk-loerrach-demenz.de einfach zu finden.