Weil am Rhein Begradigung fertiggestellt

Der Ausbau des südlichen Teilstücks des Radwegs entlang der Alten Straße ist im Jahr 2022 umgesetzt worden – nun wurde in Höhe des Stauwehrs in Märkt die Querung in diesem Bereich begradigt. Für die Radfahrer bedeutet dies ein Mehr an Sicherheit, teilt die Stadt mit. Da der Weg nun näher an die Straße herangerückt ist, braucht der Velofahrer keinen Bogen mehr zu fahren. Zudem erhält der Einmündungsbereich eine rote Bodenmarkierung. Damit einher geht dann auch die Bevorrechtigung der Radfahrer gegenüber dem Kraftverkehr.