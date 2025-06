Hochsommerliche Temperaturen hat es am Wochenende, wie hier in Weil am Rhein, gegeben. Die Anzeigetafel an der Stadtapotheke zeigt 36 Grad Celsius an. Schattenplätze sind bei diesem Wetter begehrt, auch jene in den Freibädern sowie entlang der Flüsse und Bäche. Unter den schattigen Markisen machen es sich die Einwohner ebenso bequem, sei es im Café oder in der Eisdiele. Dort zieht es viele hin, egal ob Klein- oder Großfamilie, Einzelperson oder Pärchen. Der Kellner im Eiscafé am Berliner Platz (Foto) muss am Sonntag dennoch nur einmal schwitzen, auch wenn er ob der vielen Arbeit und der hohen Temperaturen gleich zwei Gründe hat – aber er freut sich zudem zwei Mal.