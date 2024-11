Weil am Rhein: Bei den Sternsingern mitmachen

Diese Aktion ist nicht nur ein wunderschöner Brauch, sondern auch eine tolle Gelegenheit, sich für eine gute Sache einzusetzen und Teil einer Gemeinschaft zu werden, schreibt die Gemeinde. Alle Kinder, Jugendlichen und Interessierten, die Lust haben, als Sternsinger mitzumachen, sind zu den Vortreffen am Freitag, 29. November, von 16 bis 18 Uhr im Jugendraum hinter der Kirche in Haltingen, Markgräfler Str. 3 und am Samstag,14. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, im Petrussaal der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Rudolf-Virchow-Str. 8.

Für weitere Informationen oder bei Fragen steht Niko Kassubek, Jugendreferent der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein, gerne zur Verfügung per E-Mail an: Kassubek@kath-weil.de.