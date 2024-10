Weil am Rhein: Bei den Verkehrskadetten in Basel mitmachen

Deutsche Jugendliche können bei den Verkehrskadetten einsteigen. Dazu erst einmal die Frage: Was machen Verkehrskadetten überhaupt? Ist das einer Organisation in Deutschland vergleichbar?

Wir sind eine Jugendorganisation mit allem, was dazu gehört. Jeweils am Samstagnachmittag treffen wir uns zu Übungen, an denen man lernt, den Verkehr zu regeln, Erste Hilfe zu leisten, Funkgeräte zu bedienen, Karten zu lesen und vieles mehr. Wir sind viel draußen unterwegs und unternehmen regelmäßig Ausflüge. Einmal im Jahr gibt es auch ein Lager. Der Spaß und die Pflege der Freundschaften stehen dabei im Vordergrund. An Veranstaltungen helfen wir mit, dass alles rund läuft. So waren wir zum Beispiel am slowUp für die Streckensicherung und die Verkehrsregelung in gewissen Bereichen zuständig.