Weil am Rhein Bei der Fußgängerzone scheiden sich die Geister

Weil am Rhein (sc). Fußgängerzone – ja oder nein? Am Stand der Weiler FDP vor der Apotheke am Rathaus konnten sich Bürger am Samstagvormittag in eine Unterschriftsliste eintragen, um so ein Bürgerbegehren in Sachen Fußgängerzone auf den Weg zu bringen. Manche kamen gezielt zum Stand, um sich in die Liste einzutragen, andere nutzten spontan die Gelegenheit zur Unterschrift. Wieder andere wollten sich nicht äußern oder verweigerten die Unterschrift. Im Endeffekt zeigte sich, dass es oft ganz persönliche Ansichten sind, die letztendlich zu einer Entscheidung führen werden.