Weil am Rhein Bei ihr laufen die Fäden zusammen

Die Stadtverwaltung habe auf diese Situation reagiert. Seit wenigen Wochen unterstützt Miriam Aberer das Sachgebiet Schulen im Rathaus. Bei der Halbtagskraft laufen die Fäden zusammen, heißt es. Die 41-Jährige kümmere sich als pädagogische Gesamtleitung um die Koordination aller städtischen Angebote und deren künftigen Ausbau.

Stadt will das bestehende Angebot erweitern

Derzeit verfügt die Stadt Weil am Rhein über eine Ganztagsschule, die Rheinschule in Friedlingen. Zusätzlich wird an der Hans-Thoma-Schule in Haltingen und an der Lepoldschule eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Dieses Angebot soll laut Stadtverwaltung in der kommenden Zeit erweitert werden. Des Weiteren gibt es in der Karl-Tschamber-Schule einen Hort, der vom Familienzentrum Wunderfitz betrieben wird.