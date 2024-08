Weil am Rhein: Bei Sturm oder Blitzen geht die Sicherheit vor

Kurz in den Hadid-Bau

„Das Zimmer der Wunder“ lief am 30. Juli. Rund 550 Tickets wurden für dieses französische Drama abgegeben. Einen Tag später war erneut Wetter-Pech angesagt. 635 Menschen konnten nur den Anfang der englischen Komödie „Kleine schmutzige Briefe“ sehen, bevor auch dieser Abend wegen einer Gewitterzelle abgebrochen werden musste.

Nach Abbruch sah es zunächst auch am Folgetag bei der Mischung aus Drama und Komödie „Radical – Eine Klasse für sich“ aus. Die Verantwortlichen des Kulturamts waren jedoch wie an den wetterkritischen Vorabenden im ständigen Kontakt mit dem Deutschen Wetterdienst. So wurde das Publikum während einer Phase von Blitzen zunächst in den Hadid-Bau gebeten. Nachdem dieses kurze Gewitter vorübergezogen war, konnte der Film vor rund 350 Personen regulär gezeigt werden.