Die Handtasche ist einer Frau am Freitag gegen 18.45 auf dem Parkplatz eines großen Einkaufscenters in Friedlingen entwendet worden. Sie war gerade mit dem Verladen ihrer Einkäufe in ihr Auto beschäftigt. In der Handtasche befanden sich Bargeld, Identitätsdokumente, eine Bankkarte sowie ein Mobiltelefon. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass es in Frankreich bereits zu vier Bezahlvorgängen mit ihrer Bankkarte kam.