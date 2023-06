Weil am Rhein Beim Kieswerk-Open-Air werden viele Genres werden bedient

„Das Musikprogramm hat wieder Paul Moser kuratiert“, erläuterte Spörrer – und es ist diesmal sogar auf die Filme abgestimmt. Beispielsweise tritt die französische Gruppe Forband am ersten Abend auf, wenn eine französische Komödie läuft. Die Heavy-Rock-Band Psylence spielt, bevor der Horror-Klassiker „Shining“ über die Leinwand flimmert. Und ein eigenes Festivalorchester musiziert an dem Abend, an dem die Doku „Anne-Sophie-Mutter – Vivace“ gezeigt wird. Die achtjährige Solistin an der Violine, Polina Sophia Dubow, sei ein Fan, sagte Spörrer.

Die Kieswerk-Künstler Volker Scheurer und Ania Dziezewska kreieren mit „Flying Objects“ wieder ein Kunstwerk. Es handele sich um „fliegende“ Objekte aus Kunststoff, Textilien und Stahl.

Kaffee-Stand, Bowls und mehr

Beim Kieswerk-Open-Air gibt es eine Weinbar, einen Bierbrunnen, der auch Softdrinks anbietet, Cocktails, Wurst, Fleisch, Fisch, Flammkuchen, Pfannkuchen und Popcorn. Neu im Angebot sind Bowls und indisches Essen, außerdem gibt es einen Stand, der nur Kaffee offeriert. „Letzterer wurde vergangenes Jahr vermisst“, wusste Spörrer zu berichten. Es kann bar und mit Karte bezahlt werden.

Weitere Informationen und Tickets gibt es im Internet unter www.kieswerk-open-air.de.

Das Filmprogramm

Donnerstag, 27. Juli:

Mamma ante Portas (Komödie)

Freitag, 28. Juli:

Anne-Sophie Mutter – Vivace (Doku)

Samstag, 29. Juli:

Arielle, die Meerjungfrau (Fantasy)

Sonntag, 30. Juli:

The Banshees of Inisherin (Komödie)

Montag, 31. Juli:

Shining (Horror-Klassiker)

Dienstag, 1. August:

Das Lehrerzimmer (Drama)

Mittwoch, 2. August:

Der Räuber Hotzenplotz (Kinderfilm)

Donnerstag, 3. August:

Sonne und Beton (Drama)

Freitag, 4. August:

Triangle of Sadness (Komödie)

Samstag, 5. August:

Whitney Houston: I wanna dance with somebody (Biopic)

Sonntag, 6. August:

Roter Himmel (Romanze)