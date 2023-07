Ein 22-Jähriger ist am Mittwoch gegen 15 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Friedlingen vorläufig festgenommen worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem bisherigen Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen steht der 22-Jährige in Verdacht zwischen dem 17. Juni und 5. Juli zehn Ladendiebstähle in Weil am Rhein begangen zu haben. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 1300 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wurde gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen durch das Amtsgericht Lörrach Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.