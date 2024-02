Weil am Rhein: Beim Rockchor läufts rund

Bevor die Vorsitzende Franziska Ringwald mit ihrem Bericht über das vergangene Jahr begann, bat sie um eine Gedenkminute für die im September verstorbene, beliebte und engagierte Sängerin Karin Gräßlin. „Karin, wir vermissen dich sehr“, sagte sie. Im Anschluss ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren.

Rückblick

34 Proben sowie ein Probensamstag waren 2023 zu absolvieren. Konzerte anlässlich des Kulturmais Lörrach-Weil, „Lörrach singt“ und der Auftritt im „Winterwald“ des Reforums in Binzen hätten dem Chor viel Spaß gemacht, hieß es. Ebenso die Teilnahme an der Hochzeit einer Sängerin und der Chorausflug zum Akonima-Konzert in Wehr.