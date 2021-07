Weil am Rhein Beim Tennis kennengelernt

Werner Sterzl stammt aus Niederösterreich. In Wien erlernte er den Beruf des Kaufmanns. 1964 kam er zur Firma Bochmann. Bis 1981 war das Paar, das sich ein Haus gebaut hat, in Haltingen fest verankert. Nach dem Brand in der Firma Bochmann zogen sie nach Neu Ravensburg, wo der Jubilar als Verkaufsleiter in der Textilbranche tätig war. In dieser Zeit brachte sich Werner Sterzl in die Entstehung und Fortschreibung der Ravensburger Ortschronik ein. Geschichtliche Abhandlungen im dortigen Gemeindeblatt, Hilfe bei Vereinschroniken, die Sichtung von alten Fotos oder Zeitungsartikeln – sein Engagement war sehr vielseitig.

Heute arbeitet der Jubilar an seiner Familienchronik, die er seinem neunjährigen Enkel hinterlassen will. Den Enkel aufwachsen zu sehen, das war auch der Grund für die beiden, wieder zurück in die alte Heimat zu ziehen. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar, das einen Sohn hat, übrigens auf dem Tennisplatz in Märkt. Das Fest wird im familiären Rahmen gefeiert.