Weil am Rhein: Beim Umsatz fehlen 20 Millionen Euro

Klaus Keller, Präsident des Clubs der Jubilare, freute sich über den Bezug des neuen ARaymond-Campus. Dort habe das Zusammengehörigkeitsgefühl der Firmenschwestern deutlich gestärkt werden können.

Das Unternehmen ARaymond wurde 1865 in Grenoble gegründet, ist seit 1898 in der Region Südbaden verwurzelt und wird nunmehr in der sechsten – bald in der siebten – Generation betrieben. In Lörrach und Weil beschäftigt die Firma rund 1400 Mitarbeiter.

Die geehrten Mitarbeiter

40 Jahre Unternehmenszugehörigkeit:

Petra Dietrich, Harry Kopp, Uwe Spitz, Ralf Witzig, Zekeriya Koc, Norbert Kunkel und Gaetano Tirendi

25 Jahre:

Markus Böhringer, Robert Draga, Inge Hierholzer, Hasan Kalkan, Waleri Klein, Thomas Podsadny, Mario Reifschneider, Mathias Sander, Edgar Sonntag, Thomas Tausendfreund, Rainer Witzig, Markus Brock, André Gimbel, Kai Kähny, Ivica Kavur, Stefanie Langendorf, Binat Poyraz, Marcel Ruzicka, Michael Scherer, Jörg Steiert und Sven Wohlschlegel