Weil am Rhein Beklebt, besprüht und zerstört

Regelmäßig entstehen hohe Kosten

Beklebt, besprüht und verschandelt werden auch immer wieder Bänke, Sitzsteine und Verkehrsschilder im gesamten Stadtgebiet, dazu gesellen sich eingeschlagene Scheiben, Müllcontainer, die in Brand gesetzt werden, oder Einbruchsversuche, die eine hohe Schadenssumme zur Folge haben. Auch vor Spielplätzen machen die Täter nicht halt.

Die mutwillige Zerstörung von öffentlichem Eigentum ärgert nicht nur die Mitarbeiter des Betriebshofs, auch viele Einwohner zeigen sich immer wieder fassungslos, wenn sie Schäden melden oder davon direkt betroffen sind.

Apropos Schäden: Mutwillige Beschädigungen und Zerstörungen schlugen im Jahr 2022 mit rund 60 000 Euro zu Buche. Die Allgemeinheit trägt die Kosten.

Selbst die kürzlich erst aufgestellten und feierlich enthüllten Holzfiguren im Rheinpark, die die Künstlerin Dorothée Rothbrust im Zuge des 60-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Weil am Rhein und Huningue entworfen und geschaffen hat, mussten vorerst ihren neuen Platz am Rheinufer räumen. Nachdem sie von unbekannten Grobianen umgestoßen wurden, werden sie nun beim Kulturamt zwischen gelagert.

„Ich kann nicht nachvollziehen, was in den Köpfen von Menschen vorgeht, die für die Allgemeinheit aufgebaute Bänke, Spielgeräte oder Mülleimer derart mutwillig zerstören“, kann es Oberbürgermeister Wolfgang Dietz kaum glauben. Der Trend, fremdes Eigentum zu beschädigen, sei leider auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung, sagt er. „Egoismus, Langeweile, Überdruss und Frustration sind oft genannte Erklärungsversuche. Mangelhafte Erziehung zu Respekt vor anderen Menschen, deren Leistungen und vor fremdem, auch öffentlichem Eigentum gehören in diese Reihe“, so Oberbürgermeister Dietz.

Auch an Weihnachten muss bei so manchem Zeitgenossen der Frust ganz tief sitzen. Leidtragende waren fünf erst Mitte Dezember gepflanzte Linden an der Nordwestumfahrung. Bei zwei Bäumen wurde wohl in der Nacht auf den 25. Dezember der Stamm durchgehackt. Drei Junglinden wurden derart zerstört, dass sie laut Stephan Fischer von der Stadt- und Grünplanung der Stadt nicht zu halten sind. „Das ist unfassbar und nichts anderes als mutwillige Zerstörung“, schüttelt er den Kopf.

Der Schaden in diesem Fall: zwischen 5000 und 7500 Euro. Die Linden sollen nun schnellstmöglich ersetzt werden, und zwar auf Kosten der Allgemeinheit, da von den Tätern bisher keine Spur zu finden war.