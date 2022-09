Weil am Rhein Belange der Fußgänger im Blick

Lebendige Diskussion

Weiterer Bestandteil der Auftaktveranstaltung war eine lebendige Diskussion zu den jeweils 1,6 Kilometer langen Laufrouten, die bei den Vor-Ort-Begehungen im Innenstadtbereich und in Alt-Weil intensiver unter die Lupe genommen werden. „Es gab viele Anregungen zur Ausgestaltung der zukünftigen Fußgängerzone und den Wegeverbindungen im Sanierungsgebiet Alt-Weil“, wird Gruner in der Mitteilung zitiert.

Zu den rund zweistündigen Vor-Ort-Terminen, die heute und am 20. Oktober unter Begleitung des Fachbüros und auch bei Regen stattfinden, sind weitere Bürger eingeladen. Dann können auch die Gartenstadt und der historische Stadtkern um den Lindenplatz näher inspiziert und dabei ortsbildprägende Schmuckstücke in Augenschein genommen werden.

Treffpunkt für alle Interessierten ist am heutigen Donnerstag um 17.30 Uhr am Rathausplatz vor dem Haupteingang des Rathauses. Hier werden zu Fuß der Innenstadtbereich sowie die Gartenstadt näher angeschaut.

Am Donnerstag, 20. Oktober, geht es nach Alt-Weil und rund um den Lindenplatz. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am S-Bahn-Halt Weil am Rhein-Ost.

Die bei den Begehungen festgehaltenen Eindrücke werden dann extern aufbereitet im Rahmen der Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 17. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses vorgestellt. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 07621/704664 oder per E-Mail an julian.herzel@weil-am-rhein.de.