Das Aufeinandertreffen einer 21-Jährigen und einer 37-Jährigen am Donnerstag gegen 19.10 Uhr soll in Beleidigungen sowie Körperverletzungen geendet haben, teilt die Polizei mit. Die 21-Jährige war Beifahrerin in einem Auto, das wohl nur kurz in einem Hinterhof eines Cafés an der Hauptstraße abgestellt worden war. Aufgrund der nun verengten Durchfahrt soll eine 37-jährige Autofahrerin Probleme beim Vorbeifahren gehabt und daraufhin die jüngere Frau beleidigt haben. Diese erwiderte dies ebenfalls mit Beleidigungen. Zudem soll die 37-Jährige in den Wagen der 21-Jährigen gespuckt haben. Dies wiederum rief die jüngere Frau auf den Plan, auszusteigen, um die Ältere anzuspucken. Dies ließ diese nicht auf sich sitzen, verfolgte die andere beim Zurücklaufen an den Wagen und habe die 21-Jährige angegriffen sowie ihr ein Mobiltelefon auf den Kopf geschlagen, heißt es weiter. Während des Handgemenges soll die 21-Jährige die 37-Jährige an den Armen gekratzt haben. Nachdem der Notruf gewählt wurde, habe sich die Situation bis zum Eintreffen der Polizei beruhigt.