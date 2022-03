Weil am Rhein Beleuchtung entspricht der Norm

Weil am Rhein (ilz). In der Gemeinderatssitzung im November hatte Taylan Kahraman, Vorsitzender des Weiler FDP-Ortsvereins, angeregt, die Beleuchtungssituation auf dem Schulhof der Karl-Tschamber-Schule zu überprüfen. Inzwischen wurde die Lage vor Ort begutachtet und seitens des Amts für Gebäudemanagement und Umweltschutz eine schriftliche Stellungnahme formuliert. In dieser weist Amtsleiter Claudio Bergermann darauf hin, dass an mehreren Tagen Lichtmessungen vorgenommen wurden. Das Ergebnis: „Die vorhandene Beleuchtungsstärke lag durchweg über zehn Lux und damit über dem erforderlichen Minimum.“ Allerdings wurden zwei defekte Strahler, einer am Schulgebäude und einer an der Sport- beziehungsweise Kleinschwimmhalle, festgestellt. „Diese werden kurzfristig instandgesetzt beziehungsweise erneuert“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.