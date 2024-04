Ein Benefizkonzert zu Gunsten der Wärmestube von Weil am Rhein findet am Samstag, 27. April, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Rathauses in Weil am Rhein statt. Wie bereits seit 18 Jahren organisiert der Freundeskreis Haltingen sein jährliches Konzert mit bekannten Musikern aus der Regio und darüber hinaus. Der Erlös der Veranstaltung geht ohne Abzüge an die Weiler Wärmestube, die vorwiegend auf Spenden angewiesen ist. Jazz, Blues und Weltmusik von verschiedenen Bands und Musikern werden an diesem Abend zu hören sein. Eintrittskarten sind bei den Buchhandlungen Lindow und Thalia in Weil am Rhein erhältlich.