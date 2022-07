Weil am Rhein Beratungsangebot mit zahlreichen Facetten

Weil am Rhein. Die Seniorenberatungsstelle der Caritas in Weil am Rhein ist im Laufe von mehr als 20 Jahren zu einer bekannten Institution geworden, heißt es in einer Mitteilung der neuen Seniorenberaterin Christiane Wagener, die das Angebot vorstellt. „Da das Alter viele Facetten hat, ist auch das Tätigkeitsfeld in der Beratungsstelle entsprechend vielseitig.“ Da Menschen individuell altern, benötigen sie auch unterschiedliche Hilfen, so Wagener. „Dies macht das Feld der Seniorenberatung spannend und vielfältig.“