Weil am Rhein Berge sind seine große Leidenschaft

In der Regel bestritt Helmut Raith, der viele Jahre oft von seiner Frau Gerlinde begleitet wurde und der er dankbar ist, dass sie immer viel Verständnis für sein intensiv ausgeübtes Hobby aufgebracht hat, alle zwei Wochen eine Tour. Im Frühjahr ab April war der Schwarzwald das Ziel, ab Juli, wenn die Schweizer Berge meist schneefrei waren, ging es in die höheren Regionen. Und im Herbst standen kleinere Touren, gleichwohl mit sportlichen Ambitionen, auf dem Programm. Überwiegend organisierte und führte Raith Ein-Tages-Touren. Es gab aber auch zahlreiche mehrtägige Wanderungen. 20 Touren pro Wandersaison waren es, wobei keine weniger als fünf Stunden dauerte. Im Säntisgebiet, für ihn eine der beeindruckendsten Berglandschaften, war er mit einer Gruppe vor drei Jahren acht Stunden unterwegs. Dass dabei gute Kondition und Trittsicherheit unerlässlich sind, versteht sich.

„Unwahrscheinliches Glück“

In Kandersteg im Berner Oberland wurde Helmut Raith vor Jahren Zeuge eines Felssturzes. „Wir hatten unwahrscheinliches Glück.“ Während er und seine Mitwanderer mit dem Schrecken davonkamen, wurde sein Auto auf dem Parkplatz neben der Seilbahn von einem Felsstück getroffen und beschädigt. „Dieses Naturereignis hat uns zum Nachdenken gebracht“, sagt er rückblickend. Und ebenso ist ihm in lebhafter Erinnerung, als vor vier Jahren im Diemtigtal in der Schweiz ein Wanderer 25 Meter abrutschte und von der Rettungsflugwacht gerettet werden musste. Als schönste seiner weit über 1100 Wanderungen und Bergtouren in den 55 Jahren bezeichnet er die Blümlisalp-Überquerung, ein stark vergletschertes Bergmassiv der Berner Alpen mit bis zu 3600 Meter Höhe. „Da hat einfach alles gepasst“, schwärmt Helmut Raith heute noch.

Noch zwei Führungen

Jetzt macht er nach 55 Jahren Schluss. Zwei Bergwanderungen stehen bei ihm noch im Kalender, die er für den TV Haltingen organisiert und führt. Zum einen eine dreitägige Höhenwanderung bei Saas Fee mit dem 4027 Meter hohen Allalinhorn in den Walliser Alpen und eine leichtere Tagestour zum Fürstein in den Emmentaler Alpen. Untätig wird er aber auch danach nicht bleiben. Privat will er weiterhin die Wander- oder Bergstiefel schnüren, so lange die Gesundheit mitmacht.