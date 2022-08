Weil am Rhein Berichte eines „Brückenbauers“

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. In beiden Beiträgen, die Dietz verfasst hat, geht es um Verbindungen, um politisches Geschehen und um Europa. In „,Hochposten und Botschaft’ in Brüssel“ lässt Dietz seine Zeit in Belgien Revue passieren, während er in „Weil am Rhein – eine Brückenstadt“ die Geschichte und die Besonderheiten der 3-Länder-Stadt untersucht. Dabei spielen die im Titel vorkommenden Brücken tatsächlich eine zentrale Rolle, eben als Verbindung in die angrenzenden Länder. Ausgehend von seinen eigenen Kindheitserinnerungen – Dietz’ Elternhaus im Schlipf steht nur wenige Meter von der Schweizer Grenze entfernt – liefert der Beitrag sowohl eine historische Einordnung der Verbindungen über den Rhein und zeigt zugleich die politischen Gegebenheiten bei deren Entstehung auf, in die Dietz als Oberbürgermeister in vielen Fällen direkte Einblicke hatte. Das Brückenbauen, so wird in dem Beitrag deutlich, ist Dietz ein großes Anliegen, und zwar im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. „Brücken zwischen den Menschen zu schlagen, gehört aus meiner Sicht zu den wichtigsten Aufgaben politischer Akteure“, schreibt der Weiler Oberbürgermeister. Dass der Leser im Zuge dessen auch einen schön formulierten Rückblick auf die Entstehung der Dreiländerbrücke an die Hand bekommt, versteht sich in diesem Kontext fast von selbst. Etwas forciert wirkt dabei lediglich die Erwähnungen des Herausgebers des Buches, auch wenn dieser als damaliger Regierungspräsident bisweilen tatsächlich eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben dürfte.