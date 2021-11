Weil am Rhein Berühmte Kunstwerke nachgestellt

Der Kulturamtsleiter verwies auf die Mitgliedschaft des Museums am Lindenplatz im Netzwerk Museen, einem Verbund von Häusern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Im Jahr 2023 will sich dieses Netzwerk dem Oberthema Rhein widmen, so sein Ausblick.

Die vom Lions Club gesponserte Preisvergabe wurde von OB Dietz durchgeführt. Für viele der jungen Teilnehmer gab es eine Tüte gefüllt mit Materialien für die weitere kreative Betätigung.

„Großes Kompliment“, lobte Dietz die jungen Talente. Als Jurymitglied habe er sich die Bilder anderthalb Stunden lang angesehen: „eine ganz große Leistung, exzellent“.

Die ersten drei Preise gingen in absteigender Reihenfolge an Liv Herman, Elias Schmidt und Lilly Wehner.

Am Ende kamen die meisten Beiträge von den beiden Weiler Gymnasien. Aber auch das „Triangle“ in Huningue war mit Werken beteiligt. Insgesamt 200 Bilder seien eingegangen, freute sich die Kuratorin am Rande der Veranstaltung über die gelungene Aktion. Die Idee mit den nachgestellten Kunstwerken war angelehnt an die „Getty Challenge“ des gleichnamigen Museums in Los Angeles.

Monika Laue, Lehrerin am Oberrhein-Gymnasium, war sofort begeistert von dem Projekt, das sie ihren beiden fünften Klassen näherbrachte. Am Ende sprang für das Gymnasium noch ein Preis für die beste Teilnahme heraus, wie zu erfahren war.

Die Ausschreibung war im März, Abgabetermin im Mai und Ausstellungseröffnung am 12. Juni. Ein Großteil der Bilder war öffentlich auf dem Lindenplatz ausgestellt. Für den Weihnachtsmarkt, der nun kurzfristig abgesagt werden musste, wurde die Ausstellung dieser Tage jedoch abgebaut, so dass die jungen Künstler nicht nur ihre Preise, sondern auch ihre Bilder mit nach Hause nehmen durften.

Viele, gerade auch der jungen Gäste, nutzten im Anschluss an die Preisverleihung das Angebot einer Führung durch die Dauerausstellung „h.-th. baumann design sammlung“, geleitet von Stadtführer Siegert Kittel.