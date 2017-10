Weil am Rhein Beschwingt durch den Abend

Beschwingt und leicht konzertiert die Orchestergesellschaft Weil am Rhein (OGW) zum Ende ihres 90-Jahre-Jubiläums. Zwei Konzerte gibt es am 11. und 12. November, zum einen im elsässischen Saint Amarin und zum anderen in der Altrheinhalle Märkt.

Weil am Rhein. Nach der einführenden Schauspielouvertüre „Coriolan“ von Beethoven, die sich noch in dramatischen Ausdruckswelten bewegt, nimmt der Solist Immanuel Richter sodann die Hörer mit in strahlende Klänge: mit dem Trompetenkonzert von Haydn, das dieser quasi als Schaustück klingender Vielfältigkeit für dieses Instrument komponierte.

Der Solist Immanuel Richter, der seit 2008 an der Musikhochschule Luzern doziert, studierte am Konservatorium in Zürich, wo er alle Lehr-, Orchester- und Konzertdiplome mit Auszeichnung abschloss. Schon in Jugendjahren preisgekrönt, besucht er diverse Meisterkurse. Als Solotrompeter arbeitete er zusammen mit Orchestern, wie dem Orchester der Oper Zürich, dem Sinfonieorchester St. Gallen, oder dem Orchestra della Svizzera Italiana. Drei Jahre lang spielte er als Solotrompeter des „Orchestra dell teatro alla Scala“ in Mailand. 2009 wechselte er als Solotrompeter zum Sinfonieorchester Basel.

In der zweiten Konzerthälfte geht es nun beschwingt weiter mit Tanz, Walzer und Polka, bevor der zweite Solist Christian Rozgonyi mit seiner Violine und der „Méditation de Thaïs“ von Jules Massenet noch einmal zum Innehalten einlädt.

Geiger Christian Rozgonyi, Konzertmeister der OGW, der aus einer Schopfheimer Musikerfamilie stammt, wurde europaweit Preisträger diverser Wettbewerbe. Sein Studium absolvierte er in Basel, Budapest und London, wo er am Royal College of Music sein Konzertdiplom mit Auszeichnung abschloss. Tourneen führten ihn nach Salzburg, Budapest, Spanien und nach Andalusien. Christian Rozgonyi, der auch im „Neuen Orchester Basel“ spielt und schon im vergangenen Konzert mit seinem innigen Spiel überzeugte, konzertiert mit diesem Stück für Solovioline und Orchesterbegleitung, das sich in verschiedenen Bearbeitungen einen festen Platz im Konzertleben erobert hat.

Mit zwei weiteren, temperamentvollen Tänzen beschließt die OGW unter Dirigent Franck Nilly ihr Programm zum Jubiläum.