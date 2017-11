Weil am Rhein Beschwingt: Trompetenklänge und Tanz

Märkt/Elsass. Beschwingt und leicht konzertiert die Weiler Orchestergesellschaft zum Ende ihres 90-jährigen Jubiläums: am Samstag 11. November, 20 Uhr, in Saint Amarin (Elsass) sowie am Sonntag 12. November, 17 Uhr, in der Altrheinhalle Märkt. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Haydn, Grieg, Strauss und Delibes.

Nach der einführenden Schauspielouvertüre „Coriolan“ von Beethoven, die sich noch in dramatischen Ausdruckswelten bewegt, nimmt der Solist Immanuel Richter die Hörerschaft mit in strahlende Klänge: mit dem Trompetenkonzert von Haydn, das dieser quasi als Schaustück klingender Vielfältigkeit für dieses Instrument komponierte.

In der zweiten Konzerthälfte geht es nun vollends beschwingt weiter mit Tanz, Walzer und Polka, bevor der zweite Solist Christian Rozgonyi mit seiner Violine und der „Méditation de Thaïs“ von Jules Massenet noch einmal zum Innehalten einlädt.

Mit zwei weiteren, temperamentvollen Tänzen beschließt die Orchestergesellschaft unter Franck Nilly ihr Abschlussprogramm zum Jubiläum. n Kartenvorverkauf bei Stern-Optik, Weil am Rhein, Tel. 07621/ 71316