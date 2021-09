Weil am Rhein Besondere Hörerfahrungen

Weil am Rhein. Das im Jahr 1988 gegründete Minguet Quartett zählt laut Ankündigung heute zu den international gefragtesten Streichquartetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt, „wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen“. Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen. Das Minguet Quartett fühlt sich dieser Idee mehr denn je verpflichtet.

Ulrich Isfort (erste Violine), Annette Reisinger (zweite Violine), Aida-Carmen Soanea (Viola) und Matthias Diener (Violoncello) sind den Sommer über bei bekannten Festivals wie dem Rheingau Musik Festival oder den Salzburger Festspielen aufgetreten. Auch eine CD-Produktion beim Deutschlandfunk in Köln stand im Juni auf dem Programm. Zusammen mit der Cellistin Isabel Gehweiler wollen sie in der kommenden Woche in Weil ihr Können unter Beweis stellen.