Weil am Rhein: Besonderer Besuch aus Bern

Die politische Abteilung der Botschaft unterrichtet die deutsche Regierung über die Entwicklungen in der Schweizer Politik und informiert in der Schweiz über die politische Lage in Deutschland.

Informationen zu Besonderheiten im Dreiländereck

Der Gesandte Nell war zu Gast bei Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, um sich über die Situation und die Besonderheiten im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich zu informieren. Stöcker berichtete über die sehr guten nachbarschaftlichen Beziehungen über die Grenzen hinweg. Durch die enge Zusammenarbeit und die kurzen Wege könnten vor Ort viele Fragen im direkten Austausch geklärt werden.