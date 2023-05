Weil am Rhein Besorgte Anwohner in Haltingen

Was es damit auf sich hat, wissen die Bürger nicht. Deshalb gibt es auch Kritik: „Uns Anwohner hat niemand informiert, auch wissen wir nicht, ob dieser Aushub für die Umwelt gefährlich ist“, sagen unisono in einem Gespräch mit unserer Zeitung Herbert Bee, Bernd Grothe, Gustav Herbster und Reinhold Utke, die allesamt in unmittelbarer Nähe wohnen.

Auf den ersten Blick handelt es sich großteils um Asphaltstücke, wie sie bei Straßenarbeiten anfallen, die hierher gebracht wurden. „Ob auf der großen geteerten Fläche noch anderes und möglicherweise umweltgefährdendes Straßenbaumaterial gelagert wird, wissen wir nicht“, stellen die Anwohner im Entenschwumm und Rennemattenweg fest.