Weil am Rhein Besser gleich auf die Umfahrung

Situation vor Ort angeschaut

Ein weiteres großes Thema waren für Märkt zuletzt auch immer wieder die Rückstaus am Recyclinghof und die daraus resultierende gefährliche Situation für die Verkehrsteilnehmer an der Kurve nach der Autobahnbrücke.

Um Lösungen zu finden, wie diese entschärft werden kann, habe Mitte Juni eine Einzelverkehrsschau stattgefunden, also ein Vor-Ort-Termin mit einem Expertengremium, legte Ortsvorsteher Hofmann dar. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass sich in dem fraglichen Bereich etwas ändern muss. „Die Sachverständigen haben daraufhin nach Lösungen gesucht, wie die Lage an diesem neuralgischen Punkt zu entschärfen.“

Drei Maßnahmen, um die Lage zu entschärfen

Drei Maßnahmen sind die Folge. Erstens: Die Geschwindigkeit wurde im fraglichen Bereich auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Zweitens: Die Öffnungszeiten des Recyclinghofs werden erweitert, so dass die Anlage ab kommender Woche dienstags und donnerstags bereits ab 12 Uhr öffnet – also zwei Stunden früher als bisher. Man erhofft sich davon, dass der Anfahrtsverkehr entzerrt wird und die teils langen Staus sich so vermeiden lassen.

Drittens: Das Linksabbiegen bei der Zufahrt zum Recyclinghof ist nun untersagt. Zwar müssten dadurch teils weitere Strecken zurückgelegt werden, die Sicherheit habe jedoch Priorität. Hofmann: „Das muss der Einzelne in Kauf nehmen, damit sich die Situation entschärft.“ Zudem erhofft sich der Ortsvorsteher eine Art Lerneffekt: Wer den Recyclinghof von der „falschen“ Seite – also über die Rheinstraße – anfährt, ist gezwungen, entweder am Stauwehr oder gegebenenfalls erst beim Kreisel zu drehen, zurückzufahren und dann rechts in den Recyclinghof abzubiegen. Es sei vorstellbar, dass viele künftig gleich die Nordwestumfahrung nehmen, wenn sie diese längere Strecke einmal in Kauf genommen haben, so Hofmann.

Neue Regelung stößt auch auf Kritik

Nicht sonderlich glücklich mit dieser Lösung zeigte sich indes Jansik. Denn das Verbot habe zur Folge, dass auch Mitarbeiter, die aus Richtung Märkt kommen und auf das Firmengelände beim Recyclinghof wollen, eine Extra-Runde drehen müssen. „Ich wäre nicht unglücklich, wenn das Schild wieder wegkommt.“

Dies sei, so Hofmann, in Zukunft durchaus denkbar, da alle Beteiligten die Situation „peinlichst genau“ beobachten werden, um bei Bedarf entsprechend reagieren zu können. In der derzeitigen Situation allerdings seien die Maßnahmen sinnvoll.

Standortsuche für Recyclinghof läuft

Dass das Verbot des Linksabbiegens indes nicht immer und von allen Verkehrsteilnehmern berücksichtigt wird, hat Ortschaftsrat Christoph Schröder beobachtet. Das sei umso ärgerlicher, als dass die gesamte Maßnahme nicht mehr funktioniert, wenn einzelne gegen das Verbot des Linksabbiegens verstoßen. Denn dadurch drohen eben wieder die gefährlichen Rückstaus bis zur Kurve.

Abschließend wies Ortsvorsteher Hofmann nochmals darauf hin, dass der Recyclinghof an seinem derzeitigen Standort eigentlich fehl am Platz sei. Es gebe derzeit massive Anstrengungen bei der Suche nach einem neuen Standort, verwies der Ortsvorsteher auf die Bemühungen auf Kreisebene und die Unterstützung durch die Stadt Weil am Rhein.