Weil am Rhein Besseres Klima durch neue Bäume

Angesichts der klimatischen Veränderungen ist Grünplaner Stephan Fischer aber zum Experimentieren gezwungen. An der Weinbergstraße stehen nun Steineichen, die zwar frostempfindlich sind, doch als südliches Gehölz auch die Hitze besser vertragen. „Ich hoffe, dass sie es schaffen.“ Denn der Grünplaner bemerkt eine klare Tendenz: „Der Klimawandel macht uns zu schaffen.“

Die Birke falle nun Schritt für Schritt aus, bei der Winterlinde sei dies bei den Jungbäumen ebenso der Fall, wegen der fehlenden Luftfeuchtigkeit verabschiedet sich auch der Bergahorn zusehends. Anders sehe es bei der Sommerlinde oder anderen Linden aus, worüber sich die Insekten freuen können.

Neu gepflanzt wurde auch der Maulbeerbaum mit essbaren Früchten und breiter Krone; Exemplare davon stehen neu in Ötlingen, Friedlingen oder zudem an der B 317. Getestet wird auch die Pinie, die unter anderem im Friedhofsbereich aufgestellt wurden. Die Libanon-Zeder probiert Fischer ebenfalls, in Weil neu zu etablieren, gleiches gilt für die Steineiche.

Unter der Prämisse Versuch und Irrtum („trial and error“) geht Fischer nach eigener Darstellung vor, wie er im Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend schilderte. „Wir versuchen zu probieren, was geht, aber erleiden auch Verluste.“ Doch jeder Baum bringe die Stadt weiter.

Blick nach vorne

Perspektivisch werde es jährlich zwar zu 30 bis 50 Fällungen kommen, doch dem stünde ein Bestand von 5000 Bäumen gegenüber, um die sich die Abteilung Grünplanung regelmäßig kümmert. Für Neupflanzungen sind laut Fischer auch schon 100 Standorte für dieses Jahr ins Auge gefasst, 50 weiter würden noch hinzu kommen.

Für das 1000-Bäume-Programm geraten der Rheinpark, das Laguna-Gelände sowie Areale der städtischen Wohnbau wieder in den Blick. Nach den Pflanzungen würden alle Jungbäume drei Jahre lang mit einem Wassersack versorgt sowie zum Schutz vor Frost und Hitze einen Weißanstrich erhalten.

Die Grünplanung nimmt zudem verstärkt Kindergärten und Schulen in den Fokus, um dort mit neuen Bäumen für Schatten zu sorgen. Thomas Bayer (Grüne) sieht dies als möglichen Ersatz für die Sonnensegel, die immer wieder von den Einrichtungen angefragt würden. Im Kindergarten am Hebelpark sei hier schon ein Baum gepflanzt worden, doch als Ergänzung zum Sonnensegel, so Fischer.

OB wirbt für Programm

Das 1000-Bäume-Programm ist ein Herzensanliegen des OB. Dies machte Wolfgang Dietz auch durch seinen Besuch des Ausschusses deutlich. Er rief hier die Bevölkerung nochmals dazu auf, selbst tätig zu werden beziehungsweise auch Standorte für mögliche Neupflanzungen zu melden. Jeder Bürger könne zudem auf seinen Freiflächen etwas tun. „Auch ein kleines Pflänzchen wächst.“ Und diese würden dann viel für ein besseres Stadtklima beitragen.