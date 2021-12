Weil am Rhein Besuche auf ein Minimum reduzieren

Weil am Rhein. Die aktuelle Corona-Lage veranlasst die Stadtverwaltung Weil am Rhein nochmals an die Bürger zu appellieren, die Besuche im Rathaus auf das Wesentliche zu konzentrieren und wenn möglich telefonisch oder per E-Mail mit den zuständigen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Besuche sind nach vorheriger Terminabsprache möglich. Für das Vereinbaren von persönlichen Vorsprachen vorab gibt es mehrere Möglichkeiten: Für Erledigungen im Bürgerbüro und bei den Stadtwerken steht das Online-Terminbuchungsportal unter www.weil-am-rhein.de/terminbuchung zur Verfügung. Für alle weiteren Angelegenheiten kann der direkte Kontakt mit dem zuständigen Sachbearbeiter aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auf www.weil-am-rhein.de/mitarbeiter sind die zuständigen Abteilungen und Ansprechpersonen mit Kontaktdaten zu finden. Für diejenigen, die mit der digitalen Anwendung weniger vertraut sind und ihre Ansprechperson nicht kennen, ist die Zentrale unter Tel. 07621/704-0 erreichbar.