Weil am Rhein Besucher freuen sich über die Öffnung

Frage: Wie werden die derzeit geltenden Corona-Regeln (siehe „Weitere Informationen“) angenommen?

Es gab keine Diskussionen. Alle haben sich gut an die Regeln gehalten. Der eine oder andere musste noch einmal nach Hause gehen, um für den nächsten Besuch in der Bibliothek dann zu wissen, was beachtet werden und welche Nachweise mitgebracht werden müssen.

Frage: Kriegen Sie auch Rückmeldungen der Besucher? Wie nehmen diese es auf, dass sie jetzt wieder die Stadtbibliothek besuchen können?

Die Leute finden es gut und sagen uns auch, dass sie sich über die Möglichkeit freuen, sich wieder mit Medien einzudecken. Wir haben während der Zwangspause auch einen Bestell- und Abholservice angeboten, der ebenfalls gut angenommen wurde. Im Moment sind viele Menschen auch noch überrascht, dass wir wieder öffnen dürfen.

Frage: Der Buchhandel gilt als einer der Gewinner der Corona-Krise. Ist das auch Ihre Erfahrung, dass viele Menschen wieder häufiger zum Buch greifen?

Was wir auf jeden Fall beobachten, ist eine verstärkte Nachfrage nach der „Onleihe Dreiländereck“, also dem Ausleihen digitaler Medien wie E-Books, E-Paper oder Hörbücher über die Homepage der Stadtbibliothek. Zu den Zahlen kann ich aber derzeit nichts Genaues sagen, da ich die Statistik nicht ausgewertet habe. Aber wir machen die Erfahrung, dass gerade Familien mit Kindern froh darüber sind, sich nach dem Lockdown wieder mit Medien eindecken zu können. Wir haben auch Lehrerinnen da gehabt, die sich Bücherkisten für ihre Schüler abgeholt haben.

Frage: Wenn Sie auf die nächsten Wochen und Monate blicken: Erhoffen Sie sich angesichts der fallenden Covid-19-Infektionszahlen im Landkreis Lörrach eine dauerhafte Öffnung der Stadtbibliothek?

Auf jeden Fall. Wir hoffen alle, dass es zumindest beim Status quo bleibt und wir unter den derzeitigen Auflagen öffnen dürfen. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn die Situation sich weiter entspannt und die Regeln gelockert werden. Aber jetzt freuen sich unsere Leser und wir einfach erst einmal darüber, dass wir wieder öffnen dürfen.

Weitere Informationen: In der Stadtbibliothek gilt ab sechs Jahren die „GGG-Formel“, das heißt, der Zutritt ist nur möglich für Genese (Nachweis mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt), Geimpfte (Nachweis einer vollständigen Covid-Impfung plus 14 Tage) und Getestete (negatives, tagesaktuelles Schnell-Testergebnis). Selbsttests sind nicht ausreichend. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Da die Anzahl der Besucher noch begrenzt ist, muss jeder einen Medien-Korb nehmen. Desinfektionsmittel für die Hände steht bereit, ebenso wie für die Medien-Körbe. Beim Besuch sind medizinische Masken Pflicht. Die Kontaktdokumentation findet weiterhin statt. Öffnungszeiten: Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, Donnerstag von 13 bis 19 Uhr, Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.

Von Adrian Steineck

ist Diplom-Bibliothekarin, 49 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Lörrach. Seit 2017 arbeitet Heilmann-Lieberum in der Weiler Stadtbibliothek als stellvertretende Leitung und Kinder- und Jugendbibliothekarin. Sie ist außerdem für die Betreuung der Kunstwerke und Künstler der Artothek zuständig sowie den Großteil der Sachbuchlektorate. „Ich liebe meinen Beruf, denn er ist abwechslungsreich. Ich habe immer mit netten Menschen zu tun, treffe viele Kinder bei einem Bilderbuchkino oder im Kindertheater und helfe unseren Lesern gerne bei Fragen und Recherchen zu einem bestimmten Thema“, sagt sie.

