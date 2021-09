Weil am Rhein Parkdeck-Festival: Besucher der Konzerte kommen auf ihre Kosten

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Berliner Verhältnisse: Fest auf einem zuvor definierten Plastikstuhl Platz zu nehmen und über eine Stunde lang von hier aus die Musik dann mit Maske vor Mund und Nase mitzuverfolgen, das scheuten dann doch viele Musikinteressierte. So kam es, dass die Konzerte im Vorverkauf zwar von Interessierten gefragt waren, doch trotz Karte diese den Auftritten dann doch fern blieben. Kulturamtsleiter Peter Spörrer kennt diese als „No-show-Rate“ bezeichnete Erscheinung. In Berlin komme bei kostenlosen Karten mit Anmeldung nur jeder zweite letztlich zum Konzert. Dass die Rate in Weil am Rhein ebenso 50 Prozent betragen würde, hätte er nicht gedacht. So spielten die engagierten Blasmusiker teils vor nur zu einem Viertel besetzten Reihen. Dennoch zeigte sich Spörrer in einer Zwischenbilanz froh darüber, den Weilern eine Alternative zum abgesagten Bläserfestival geboten zu haben, das vom Rhein-Center und von der Sparkasse Markgräflerland mit ermöglicht wurde.