Es ist so weit: Der Startschuss für die Bürgerbeteiligung zur Tramverlängerung fällt am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr im Rathaus. Die Auftaktveranstaltung, die man auch per Live-Stream live mitverfolgen kann, soll in den Prozess einführen, Informationen über den Planungsstand vermitteln und eine erste Diskussionsmöglichkeit bieten, schreibt die Stadtverwaltung Weil am Rhein in einer Mitteilung.