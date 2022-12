Weil am Rhein. Ein Hauch von Nostalgie wehte am Samstagabend durch die katholische Kirche St. Maria in Haltingen. In einer Andacht mit prägenden religiösen Liedern aus vier Jahrzehnten feierte der Singkreis Haltingen seinen 40. Geburtstag. Die Konzertandacht orientierte sich an der Geschichte des Chors und begann deshalb mit einer kleinen Gruppe von Sängern, die im Kreis saßen und von zwei Gitarren begleitet wurden. So hatte der Jugendsingkreis 1982 begonnen.