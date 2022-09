Weil am Rhein Betreuung als Familienunternehmen

Gerne verbringt die Tagesmutter Zeit mit den Kleinen im eigenen Garten. Dort haben die Kinder die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und lernen den Ablauf der Jahreszeiten kennen. Im Frühling wird gemeinsam gesät und im Sommer und Herbst geerntet.

Noch in diesem Jahr steigt Tom Brichle in die Betreuung mit ein. Seit längerem habe das Ehepaar darüber nachgedacht, ob dies nicht eine Möglichkeit für sie beide wäre. Der künftige Tagesvater hat in seinem alten Job bereits von zu Hause aus gearbeitet und einen Einblick in die Tätigkeit als Tagesvater erhalten und war auch schon Ansprechperson für die Tageskinder. Derzeit absolviert er den Qualifikationskurs in Lörrach und wird im November mit in die Betreuung einsteigen.

Zu Beginn werden Brichles den gewohnten Tagesablauf beibehalten. „Wir sind gespannt und vorfreudig, wie sich die gemeinsame Arbeit gestalten wird.“

Wer sich für die Qualifizierung zur Tagesmutter oder zum Tagesvater interessiert, kann sich an das Familienzentrum Wunderfitz in Weil am Rhein wenden. Als Ansprechpartnerin steht Julia Faißt per E-Mail (j.faisst@wufi-weil.de) oder unter Tel. 07621/9368850 zur Verfügung.