Weil am Rhein Betreuungsmodell mit regem Zulauf

Das Betreuungsmodell erfreue sich stetig wachsender Beliebtheit – das zeigten nicht nur die im März zuletzt erhobenen Zahlen, bilanzieren Julia Faißt, Verantwortliche für die Qualifizierung im Fachdienst Kindertagespflege im Weiler Familienzentrum Wunderfitz, und Claudia Wüllner-Böhmer, die diesen Posten beim Kinderschutzbund in Schopfheim übernimmt. Die vier Fachdienste bieten Eltern in der Region die Möglichkeit, ihre Kinder unabhängig von Kindergarten oder Kita von qualifizierten Tagesmüttern oder -vätern familiennah betreuen zu lassen, erklärt Faißt. Das Betreuungsmodell, das sich nicht nur an den Bedürfnissen der Kinder orientiere, lasse sich zudem flexibel an den Erfordernissen des Familienalltags ausrichten. Nicht nur für die das Angebot inanspruchnehmenden Eltern biete dieses Modell eine Chance, ihren Alltag wesentlich flexibler und individueller zu gestalten. „Auch für die Tagespflegepersonen ergeben sich andere Möglichkeiten. Diese können beispielsweise neben der Betreuung ihrer eigenen Kinder weitere dazu nehmen und sich so einen Nebenerwerb erarbeiten“, erklärt Wüllner-Böhmer. Den deutlich ansteigenden Bedarf dieser Betreuungsmöglichkeit führen die beiden auch auf die fehlenden Kita- und Kindergartenplätze in den Kommunen des Landkreises zurück. Trotz des bereits im Jahr 2013 eingeführten Kinderförderungsgesetzes fehlen im Landkreis nach wie vor Betreuungsplätze. Dies gilt vor allem für die Betreuung von unter Dreijährigen, zeigt der Blick in die Zahlen.

Was die Kindertagespflege für Eltern darüber hinaus so attraktiv mache, sei auch die Möglichkeit der ergänzenden Betreuung zu Kindertageseinrichtungen sowie die Randzeitenbetreuung. „Außerdem richtet sich das Betreuungsangebot auch an Kinder bis zu 14 Jahren“, legt Faißt dar.