Weil am Rhein: Betriebe arrangieren sich mit Vorgaben

Auch die Stadtgärtnerei Weil am Rhein ist von den Regelungen betroffen. „Erfahrungsgemäß können wir den Käfer nicht aufhalten“, sagt Leiter Stefan Uhrig. Seitdem der Abladeplatz für ihren Grünschnitt mit der Erweiterung der Pufferzone nun in dieser liegt, seien sie zumindest, was das angeht, nicht mehr eingeschränkt, erklärt Uhrig. Allerdings muss er dafür sorgen, dass alle Kübelpflanzen mit einer Folie abgedeckt sind. Zu 100 Prozent könnten die Behälter aber nicht käfersicher gemacht werden. „Es wird wohl weniger Kübelpflanzen in Weil geben.“ Schon wegen der Asiatischen Tigermücke hat Uhrig die Zahl an Kübeln in der Stadt reduziert, da diese über Wasserspeicher verfügen. In diese Speicher müsste sein Team regelmäßig die Tabletten geben. „Das ist ein Mordsaufwand, vor allem in der Hochsaison.“

Der Japankäfer werde seinen Schaden hinterlassen, ist Uhrig sich sicher – gerade, weil Weil ein Weinanbaugebiet ist. „Das wird fatal.“ Man könne den Käfer aber nur dokumentieren und beobachten. „Wir müssen darauf achten, nicht nur Pflanzen zu setzen, die das Klima vertragen, sondern auch solche, die der Japankäfer nicht mag“, beschreibt der Leiter der Stadtgärtnerei die weiteren Herausforderungen. Denn es sei immer schwer, mit anzusehen, wie Pflanzen, die man gehegt und gepflegt hat, zunichte gemacht werden.

Bei der Firma Eise Garten- und Landschaftsbau in Haltingen habe man sich „von einer auf die andere Woche etwas überfahren“ angesichts der Regelungen gefühlt, schildert ein Mitarbeiter. Es gebe aber keine „extremsten“ Auswirkungen auf die Arbeit. Für den Grünschnitt wurde ein Zwischenlagerplatz bei ihnen eingerichtet, bevor die Fahrt zur Annahmestelle ansteht. Wenn es extrem viel Material sei, könne es ja kleingehäckselt werden. „So viel fällt im Moment aber nicht an“, erklärt der Mitarbeiter.