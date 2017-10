Weil am Rhein Betriebsstörung bei Raymond: Feuerwehreinsatz

Weil am Rhein-Haltingen. Zu einer Betriebsstörung mit Dampfentwicklung ist es in der Nacht zum gestrigen Dienstag gegen 2.30 Uhr in der Galvanik der Firma A. Raymond in Weil am Rhein während der laufenden Produktion gekommen. Diese machte einen umfangreichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein notwendig. Es gab keine Verletzten.

Durch den umsichtigen Einsatz der Wehrleute und der engen Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung konnte eine Gefahr für die Bevölkerung und die Umwelt ausgeschlossen werden, teilen ARaymond und Feuerwehr mit. Umfangreiche Messungen hätten dies bestätigt. Prophylaktisch wurden 14 Betriebsangehörige und Feuerwehrkräfte dem Notarzt vorgestellt. Nach einer Überprüfung konnten diese die Arbeit wieder aufnehmen. Die Produktion bei ARaymond lief gestern wieder normal.

Im Einsatz waren 45 Feuerwehrleute, ein leitender Notarzt und sieben weitere Kräfte des Rettungsdienstes.