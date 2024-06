Ein mit EU-Haftbefehl Gesuchter ist der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn ins Netz gegangen. Ihm werden durch die österreichischen Behörden mehrere schwere Betrugsdelikte vorgeworfen. Nun sitzt er in Auslieferungshaft. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Dienstagmorgen bei der Einreise nach Deutschland. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass ein Europäischer Haftbefehl gegen den 37-Jährigen bestand. Wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs sowie Urkundenfälschung wird gegen ihn in Österreich ermittelt. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn einem Haftrichter vor. Daraufhin erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wartet er auf seine Auslieferung.