Weil am Rhein Betrunkene schlägt in Tram um sich

Weil am Rhein - Am Dienstag gegen 20.40 Uhr kam es in der Tram beim Haltepunkt Hauptstraße zu einer Körperverletzung, zu welcher Zeugen gesucht werden. Eine 32-jährige alkoholisierte Frau geriet mit mehreren Fahrgästen in Streit und soll gegen drei Personen geschlagen haben. Die Frau konnte durch die Polizei in der Tram in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Sie musste die Nacht bei der Polizei verbringen und wird angezeigt.